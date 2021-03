VIDEO Sci alpino, Odermatt stellare nel gigante di Kranjska Gora (Di sabato 13 marzo 2021) Marco Odermatt si è imposto nettamente nel gigante di Kranjska Gora. L’elvetico è stato autore di una prestazione maiuscola, in particolare nella seconda manche. Con questo trionfo lo sciatore svizzero passa al comando della classifica di gigante ad una sola gara dal termine con 25 punti di vantaggio su Pinturault mentre per la Sfera di Cristallo dovrà recuperare 31 punti al transalpino. A chiudere la doppietta elvetica il secondo posto di Loic Meillard (+1.06), che era al comando con sei decimi di vantaggio al termine della prima manche. Terza posizione per l’austriaco Stefan Brennsteiner (+1.09), al secondo podio della carriera. Solamente quarto Alexis Pinturault (+1.11). Rivedi la fantastica gara di Marco Odermatt. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Marcosi è imposto nettamente neldi. L’elvetico è stato autore di una prestazione maiuscola, in particolare nella seconda manche. Con questo trionfo lo sciatore svizzero passa al comando della classifica diad una sola gara dal termine con 25 punti di vantaggio su Pinturault mentre per la Sfera di Cristallo dovrà recuperare 31 punti al trans. A chiudere la doppietta elvetica il secondo posto di Loic Meillard (+1.06), che era al comando con sei decimi di vantaggio al termine della prima manche. Terza posizione per l’austriaco Stefan Brennsteiner (+1.09), al secondo podio della carriera. Solamente quarto Alexis Pinturault (+1.11). Rivedi la fantastica gara di Marco. Foto: Lapresse

