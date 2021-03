Scherzo epico a Orietta Berti | Rossella Brescia si finge Sophia Loren

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Durante il programma radiofonico “Tutti pazzi per RDS”,si è fintae ha fatto uno, la quale non si è accorta di nulla. Tutto ha inizio con una telefonata tra il finto assistente dellae quello vero diil quale, sorpreso, le mette subito in contatto. “, signora, che onore mi fa”, esordisce. “Ma quanto si’ bella. Ti ho chiamato perché con Edoardo (Ponti, suo figlio, ndr) stiamo facendo il sequel del film che è andato su Netflix. Siccome hai fatto questa canzone di Sanremo che mi è entrata nel cuore, se sei d’accordo volevo usarla come colonna sonora“, le ...