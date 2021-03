Sampdoria, isolamento terminato: il comunicato del club (Di sabato 13 marzo 2021) La Sampdoria ha reso noti gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi per Coronavirus effettuati al gruppo squadra. Il comunicato La Sampdoria ha reso noti gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi per Coronavirus effettuati al gruppo squadra. Il comunicato del club blucerchiato. «L’U.C. Sampdoria comunica che i tamponi naso-faringei effettuati oggi (10° giorno da riscontrata positività) ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato tutti esito negativo. Deve pertanto considerarsi terminato l’isolamento fiduciario (“bolla”), fatta eccezione per il componente già risultato positivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Laha reso noti gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi per Coronavirus effettuati al gruppo squadra. IlLaha reso noti gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi per Coronavirus effettuati al gruppo squadra. Ildelblucerchiato. «L’U.C.comunica che i tamponi naso-faringei effettuati oggi (10° giorno da riscontrata positività) ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato tutti esito negativo. Deve pertanto considerarsil’fiduciario (“bolla”), fatta eccezione per il componente già risultato positivo». Leggi su Calcionews24.com

