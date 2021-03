Roma, corsa ai ristoranti sul litorale e folla in centro: chiuse Fontana di Trevi e via del Corso | A Milano tanta gente in giro per ... (Di sabato 13 marzo 2021) Tutto esaurito in molti ristoranti di Roma , dove nel weekend è scattata la corsa a pranzare fuori. 'Noi siamo già chiusi in tante parti d'Italia - ha detto il direttore della Fipe Confcommercio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) Tutto esaurito in moltidi, dove nel weekend è scattata laa pranzare fuori. 'Noi siamo già chiusi in tante parti d'Italia - ha detto il direttore della Fipe Confcommercio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultra ottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-… - MediasetTgcom24 : Corsa ai ristoranti nel weekend, tutto esaurito a Roma #roma - Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Corsa ai ristoranti nel weekend, tutto esaurito a Roma #roma - 70_avelino : RT @carlakak: R.Lombardi svela il piano per eliminare Virginia Raggi dalla corsa a Sindaca di Roma: 'Dobbiamo fare primarie aperte ai candi… - RTaverBella : Siamo esausti e lo sapete anche voi che non serve a niente. Ma la dittatura vi piace assai! Roma, corsa ai ristoran… -