Pd: il delegato più giovane, 'sì a Letta ma nuovi dirigenti e stop gioco delle sedie' (2) (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Per Crisanti, il Pd rischia: "Si perde credibilità e autorevolezza, gli italiani ci vedono litigiosi instabili e un giovane che si vuole avvicinare al Pd non tollera, non accetta questo. Il Pd non deve solo guardare al suo interno, ma anche al domani". Il giovane delegato annuncia il suo appoggio al nuovo segretario ("voterò Letta"), ma chiede "spazio a nuove persone e energie, con visione e competenza, ma anche a giovani leve. Non è semplice giovanilismo ma essere presenti e attivi sui territori, nelle scuole, nelle Università, nelle associazioni". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Per Crisanti, il Pd rischia: "Si perde credibilità e autorevolezza, gli italiani ci vedono litigiosi instabili e unche si vuole avvicinare al Pd non tollera, non accetta questo. Il Pd non deve solo guardare al suo interno, ma anche al domani". Ilannuncia il suo appoggio al nuovo segretario ("voterò"), ma chiede "spazio a nuove persone e energie, con visione e competenza, ma anche a giovani leve. Non è semplice giovanilismo ma essere presenti e attivi sui territori, nelle scuole, nelle Università, nelle associazioni".

Ultime Notizie dalla rete : delegato più Pesca e nuovo regolamento europeo, Coldiretti "Bene per la tracciabilità ma no a eccessivi tecnicismi" ... di fatto, strozza quelle più piccole e non risolve i problemi." "I nostri pescatori - affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - che ...

Vaccini, AstraZeneca taglia ancora le forniture all'Ue. Patheon Thermo Fisher firma lettera di intenti per produzione di massa in Italia Lo scorso 25 febbraio , infatti, l'amministratore delegato Pascal Soriot aveva detto davanti al ... febbre, mal di testa, dolore al braccio gli effetti collaterali più 'condivisi' La sede europea della ...

