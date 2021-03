Omicidio Edith: "Una ripicca verso l'ex compagno" (Di sabato 13 marzo 2021) Sofia Dinolfo "ripicca nei confronti del partner". Non ha dubbi la criminologa Antonella Formicola, secondo la quale il dolore di Patrizia Coluzzi è sfociato in delirio Morire prematuramente senza colpe, vittime innocenti dell’azione omicida dei genitori. Ci risiamo: martire nell’ennesimo infanticidio è Edith, una bimba di due anni, figlia di una coppia in fase di separazione. Dopo il parto della piccola, la mamma Patrizia Coluzzi di 41 anni residente a Cisliano nel Milanese è entrata in depressione. Proprio da allora il rapporto col marito è divenuto burrascoso: scambi di accuse, anche pubbliche sui social, alle quali hanno fatto seguito denunce reciproche. La domenica sera del 7 marzo il tragico epilogo: la donna ha ucciso la figlia dopo una videochiamata all’ex compagno, e in una successiva telefonata gli ha gridato: ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Sofia Dinolfo "nei confronti del partner". Non ha dubbi la criminologa Antonella Formicola, secondo la quale il dolore di Patrizia Coluzzi è sfociato in delirio Morire prematuramente senza colpe, vittime innocenti dell’azione omicida dei genitori. Ci risiamo: martire nell’ennesimo infanticidio è, una bimba di due anni, figlia di una coppia in fase di separazione. Dopo il parto della piccola, la mamma Patrizia Coluzzi di 41 anni residente a Cisliano nel Milanese è entrata in depressione. Proprio da allora il rapporto col marito è divenuto burrascoso: scambi di accuse, anche pubbliche sui social, alle quali hanno fatto seguito denunce reciproche. La domenica sera del 7 marzo il tragico epilogo: la donna ha ucciso la figlia dopo una videochiamata all’ex, e in una successiva telefonata gli ha gridato: ...

