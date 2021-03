Lazio in zona rossa, ma dal 29 potrebbe tornare in arancione per 4 giorni (Di sabato 13 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo nel Lazio scatta, per la prima volta, la zona rossa: chiusi bar e ristoranti (attivo solo il servizio di asporto), tutte le scuole in Dad al 100%, spostamenti vietati (ma... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo nelscatta, per la prima volta, la: chiusi bar e ristoranti (attivo solo il servizio di asporto), tutte le scuole in Dad al 100%, spostamenti vietati (ma...

Advertising

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - LatinaBiz : Legenda Per la prima volta, escludendo il Natale, il Lazio entra in zona rossa. Una notizia nell’aria alla luce de… - Bia6Duca : RT @FilomenaeFrance: Da lunedì zona rossa nel Lazio.. Andiamo a spararci nelle vene il mare , questi due giorni preziosi Buongiorno ?? -