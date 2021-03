Kaley Cuoco sarà Doris Day in una miniserie prodotta da Warner Bros

(Di sabato 13 marzo 2021)interpreteràDay in unada: la celebre bionda di The Big Bang Theory, quindi, vestirà i panni della fidanzata d'America.vestirà i panni diDay in unada. La protagonista di The Big Bang Theory, quindi, interpreterà la celebre protagonista di Amami o lasciami, L'uomo che sapeva troppo e del TheDay Show. Come riportato da Variety, a produrre lasuDay interpretata dasaranno Yes, Norman Productions,...

