In libreria con | “Il cambiamento che meritiamo” di Rula Jebreal

"Mi hanno insegnato che chi ha un minimo di libertà deve liberare le altre. La mia arma sono le parole." Non ha dubbi Rula Jebreal, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italo-israeliana di origine palestinese. Del resto, sostiene Jebreal, "siamo immersi nelle turbolenze di una crisi spaventosa ma che può spalancarci – se sapremo agire con decisione – la strada di una grande svolta, quel cambiamento duraturo che in tanti auspichiamo." La forza di raccontare Oggi, nel mondo, una donna su tre è vittima di abusi e quotidianamente oltre cento donne sono assassinate da uomini che dichiarano di amarle. Occorre intervenire prima che questo tsunami di violenza destabilizzi – è l'appello di Rula Jubreal – con conseguenze fisiche e psicologiche, anche le prossime generazioni, perché la violenza si ...

