DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: Daniel Ricciardo al comando, errore per Hamilton che termina nella sabbia (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 La classifica aggiornata dei tempi: POS DRIVERGAP TYRE LAPS 1 Daniel Ricciardo McLaren1:32.215 33 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 43 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.857 30 4 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.886 37 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.033 32 6 Lewis Hamilton Mercedes+1.184 35 7 Nicholas LATIFI Williams+1.283 37 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.196 44 9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+5.696 37 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+6.634 6 11 Lando NORRIS McLaren- – – – 12 Pierre GASLY AlphaTauri- – – – 13 Charles LECLERC Ferrari- – – – 14 Lance STROLL Aston Martin- – – – 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – – 16 Valtteri BOTTAS Mercedes- – – – 10.50 I piloti provano la partenza in fondo alla corsia dei box. We’re back to green! Practice starts in the pit lane ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 10.53 La classifica aggiornata dei tempi: POS DRIVERGAP TYRE LAPS 1McLaren1:32.215 33 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 43 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.857 30 4 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.886 37 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.033 32 6 LewisMercedes+1.184 35 7 Nicholas LATIFI Williams+1.283 37 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.196 44 9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+5.696 37 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+6.634 6 11 Lando NORRIS McLaren- – – – 12 Pierre GASLY AlphaTauri- – – – 13 Charles LECLERC Ferrari- – – – 14 Lance STROLL Aston Martin- – – – 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – – 16 Valtteri BOTTAS Mercedes- – – – 10.50 I piloti provano la partenza in fondo alla corsia dei box. We’re back to green! Practice starts in the pit lane ...

