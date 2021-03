Covid: Salvini, ‘Aria e Bertolaso? Non commento, qui record vaccinati’ (2) (Di sabato 13 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente La Lega ha sempre sostenuto questa posizione nelle sedi dove può sostenerla, ovvero que… - LegaSalvini : ++ IL TEMPO: 'COVID, SALVINI LANCIA UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE COLPE DELLA CINA' ++ - Virgola1973 : RT @GiovaQuez: Oggi #Salvini spiega che 'adesso c'è un piano vaccini per mettere entro giugno in sicurezza l'intera popolazione. Se ci foss… - mikedells : RT @GiovaQuez: Oggi #Salvini spiega che 'adesso c'è un piano vaccini per mettere entro giugno in sicurezza l'intera popolazione. Se ci foss… -