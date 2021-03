"Così voleva uccidermi .E ci proverà ancora..." Il video che incastra l'ex (Di sabato 13 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Nel video trasmesso dal programma Chi l'ha Visto? si vede l'uomo mentre tenta di introdursi nella casa dell'ex moglie aggrappandosi a un tubo L'uomo che vedete in foto sta tentando di raggiungere la finestra della casa in cui vive la ex moglie arrampicandosi su un tubo dell'acqua. Si chiama Antimo Carrera. È il marito di Caterina Stellato, 40 anni, sopravvisuta ad un tentativo di aggressione che, sostiene la donna, avrebbe potuto non lasciarle scampo. "Mi avrebbe ammazzata", racconta ai microfoni di Chi l'ha visto?. Nel video trasmesso dal programma di Rai3 si vede l'uomo, in preda ad una furia irascibile, all'opera: tenta di scalare le pareti esterne dell'abitazione in cui Caterina vive con i genitori e suoi tre figli. "Siamo vivi per miracolo", dice la 40enne. Poi sospira: "Se esce dal carcere mi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Neltrasmesso dal programma Chi l'ha Visto? si vede l'uomo mentre tenta di introdursi nella casa dell'ex moglie aggrappandosi a un tubo L'uomo che vedete in foto sta tentando di raggiungere la finestra della casa in cui vive la ex moglie arrampicandosi su un tubo dell'acqua. Si chiama Antimo Carrera. È il marito di Caterina Stellato, 40 anni, sopravvisuta ad un tentativo di aggressione che, sostiene la donna, avrebbe potuto non lasciarle scampo. "Mi avrebbe ammazzata", racconta ai microfoni di Chi l'ha visto?. Neltrasmesso dal programma di Rai3 si vede l'uomo, in preda ad una furia irascibile, all'opera: tenta di scalare le pareti esterne dell'abitazione in cui Caterina vive con i genitori e suoi tre figli. "Siamo vivi per miracolo", dice la 40enne. Poi sospira: "Se esce dal carcere mi ...

Advertising

MiladyD3 : @sono_paola @AlbertoLetizia2 Forse per segnalare chi voleva prendere una boccata d'aria? Se è così è lo schifo più assoluto - machecazzooneso : RT @rtamacc: ted era innamorato dell’idea che aveva di robin, di una robin che in realtà non sarebbe mai stata quello che voleva barney er… - Sabrina46016514 : @marti91103 Quella voleva doveva andare a t.i. anche 2anni e mezzo fà con monte e fecero pure i provini dove eran… - danip2303 : E così oggi #Rieti è paralizzata perché passa la #tirrenoadriatico. Giusto quello che ci voleva per alleviare lo stress di questo periodo?? - Camillo95303977 : Dai di nuovo zona rossa per molti, così si può stare più a casa a fare il pane, a cantare sul balcone, a riposare,… -

Ultime Notizie dalla rete : Così voleva Poliziotto che arrestò Patrizia Reggiani, 'mi deve restituire il giaccone' "Voleva andare in carcere con una pelliccia che costava milioni, le dissi che non era il caso e le offrii il mio giaccone verde. Promise di restituirmelo, non è stato così, ma poco importa", svela ...

A 240 anni dalla grande rivolta ''Sisa - Katarista'' ... ma voleva recuperare i territori appartenuti ai loro ancestri ed esserne i governatori. I due condivisero un'avversione profonda contro la crudeltà degli spagnoli e il loro regime coloniale, così ...

Ibrahimovic a Sanremo, il motociclista è Franco Nocera: ecco come è andata Corriere della Sera andare in carcere con una pelliccia che costava milioni, le dissi che non era il caso e le offrii il mio giaccone verde. Promise di restituirmelo, non è stato, ma poco importa", svela ...... marecuperare i territori appartenuti ai loro ancestri ed esserne i governatori. I due condivisero un'avversione profonda contro la crudeltà degli spagnoli e il loro regime coloniale,...