Cermenate | scontro tra due auto | tre persone ferite

(Di sabato 13 marzo 2021)(Como), 13 marzo 2021 - E' stato necessario l' intervento dei vigili del fuoco per liberare treche viaggiavano a bordo di dueche si sono scontrate in centro paese, in via ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cermenate scontro

La Provincia di Como

(Como), 13 marzo 2021 - E' stato necessario l' intervento dei vigili del fuoco per liberare tre persone che viaggiavano a bordo di due auto che si sono scontrate in centro paese, in via ...Incidente aRedazione online ©I due automobilisti e un passeggero sono stati liberati dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco ...Incidente a Cermenate intorno alle ore 9.30 del 13 marzo 2021. Due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Montesorso in direzioni opposte. L'impatto è stato frontale. Le persone coinvolte sono ...