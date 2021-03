America's Cup 3 a 3 con una certa delusione (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa dopo aver vinto in tranquillità la quinta regata, combina un disastro in fase di pre-partenza della sesta con un'evidente caduta dai foil. Un grave errore dell'equipaggio di Luna Rossa in fase iniziale della sesta regata (caduta dai foil) con oltre 400 metri di vantaggio di Team New Zealand, gli regala un punto importante. Incominciano ad essere troppi gli errori commessi del trio che sono al comando su Luna Rossa, che hai più sono apparsi distratti e poco concentrati sul match. Sicuramente non ci saremmo mai aspettati questi errori ripetuti nella finale dell'America's Cup da parte del team Italiano, che di fatto sta lasciando dei punti con condizioni meteo favorevoli. Lasciare dei punti potrebbe costare caro per il risultato finale dell'America's Cup, soprattutto per le condizioni meteo della prossima settimana con vento sostenuto."Brutta ... Leggi su velaac (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa dopo aver vinto in tranquillità la quinta regata, combina un disastro in fase di pre-partenza della sesta con un'evidente caduta dai foil. Un grave errore dell'equipaggio di Luna Rossa in fase iniziale della sesta regata (caduta dai foil) con oltre 400 metri di vantaggio di Team New Zealand, gli regala un punto importante. Incominciano ad essere troppi gli errori commessi del trio che sono al comando su Luna Rossa, che hai più sono apparsi distratti e poco concentrati sul match. Sicuramente non ci saremmo mai aspettati questi errori ripetuti nella finale dell''s Cup da parte del team Italiano, che di fatto sta lasciando dei punti con condizioni meteo favorevoli. Lasciare dei punti potrebbe costare caro per il risultato finale dell''s Cup, soprattutto per le condizioni meteo della prossima settimana con vento sostenuto."Brutta ...

