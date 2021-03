Vincenzo Ferraro morto di Covid: aveva 24 anni, dolore sui social (Di venerdì 12 marzo 2021) Non ce l’ha fatta Vincenzo Ferraro, il giovane morto di Covid e molto conosciuto a Gragnano: aveva 24 anni, dolore sui social. dolore e cordoglio in queste ore sui social per la morte di un ragazzo di soli 24 anni, Vincenzo Ferraro, studente universitario e tifosissimo del Gragnano. Proprio nella sua città dell’hinterland napoletano era L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Non ce l’ha fatta, il giovanedie molto conosciuto a Gragnano:24suie cordoglio in queste ore suiper la morte di un ragazzo di soli 24, studente universitario e tifosissimo del Gragnano. Proprio nella sua città dell’hinterland napoletano era L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

UNDMofficial : New post: Vincenzo Ferraro, morto di Covid dopo una settimana di ricovero il 23enne di Gragnano - mariopaps : Gragnano, Vincenzo Ferraro muore di Covid a soli 23 anni: una delle vittime più giovani in Campania Il giovane er… - anteprima24 : ** #Napoli piange Enzo, 23enne stroncato dal covid: 'Non è giusto' ** - NapoliToday : #Cronaca Il Covid uccide Vincenzo Ferraro: aveva solo 24 anni - occhio_notizie : Covid a Napoli, morto 23enne di Gragnano: il dolore della sorella su Facebook -