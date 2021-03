Traore o Diallo, Amad resta una star. E l'Atalanta... (Di venerdì 12 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

ParmaLiveTweet : Amad Traore Diallo: era a un passo dal Parma. Oggi stellina del Manchester Utd - eImudo : Comunque non ho capito una cosa, Amad Diallo e Hamed Junior Traore: -son fratelli e avevano imbrogliato sui finti… - JuveReTweet : RT @RickyBianchini: Amad Diallo Traoré nel 2016 premiato tra i migliori Giovanissimi. Non aveva neanche 15 anni. - Boboj29 : Diallo Traoré è un giocatore del Manchester United. Il fantasista lascia l'Atalanta per 25 milioni e 15 di bonus, c… - gustatore : @tacc94 @ibrielimovic No, è un caso Eriberto Luciano 2, non si chiama Amad Dallo Traorè ma solo Amad Diallo -