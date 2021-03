Tesmec | bilancio 2020 chiuso in perdita Confermate attese per 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel campo delle infrastrutture per il trasporto di energia e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, hailcon ricavi pari a 170,6 milioni di euro rispetto ai 200,6 milioni del 2019. L’EBITDA risulta pari a 21 milioni di euro, rispetto ai 27,4 milioni dell’esercizio precedente, mentre il risultato netto è negativo per 6,8 milioni di euro, rispetto a un utile pari a 3 milioni al 31 dicembre 2019. L’indebitamento finanziario netto è in miglioramento a 104,4 milioni di euro, escludendo l’impatto positivo di cassa derivante dell’aumento di capitale, pari a 129,1 milioni di euro. Il portafoglio ordini è di 282,4 milioni di euro, in aumento rispetto sia ai 188 milioni di euro al 31 dicembre 2019 che ai 238 milioni al 30 settembre. “Abbiamo concluso il ...