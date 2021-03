Roma, Totti rivela: «Costretto a dire addio al calcio, stavo bene fisicamente e di testa» (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesco Totti ha rivelato alcuni retroscena sul suo addio al calcio e alla Roma Francesco Totti, storica bandiera della Roma, in una lunga intervista a “7”, inserto del Corriere della Sera, ha rivelato alcuni retroscena sul suo addio ai giallorossi. Costretto ALL’addio – «Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A quaranta anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato Costretto. Neanche Costretto, come se avessero voluto mettere un punto, tirare una riga e cancellare. Senza parlarmene, senza rendermi partecipe. Una soluzione si poteva trovare, insieme. Avrei voluto smettere in un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Francescohato alcuni retroscena sul suoale allaFrancesco, storica bandiera della, in una lunga intervista a “7”, inserto del Corriere della Sera, hato alcuni retroscena sul suoai giallorossi.ALL’– «Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A quaranta anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato. Neanche, come se avessero voluto mettere un punto, tirare una riga e cancellare. Senza parlarmene, senza rendermi partecipe. Una soluzione si poteva trovare, insieme. Avrei voluto smettere in un ...

