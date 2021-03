Raggi: aperta conferenza servizi su area via Lucani, poi espropri (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Per la risistemazione della zona di via dei Lucani questa settimana si e’ aperta la conferenza dei servizi, durera’ 90 giorni. Sara’ valutato il progetto pubblico che sara’ presentato ai cittadini e che tiene conto delle richieste degli stessi residenti. L’area sara’ riqualificata dal degrado e ci sara’ un’area verde con servizi.” “Dopo questa fase servira’ l’approvazione dell’Assemblea Capitolina e dopo si potra’ partire con gli espropri e con gli ultimi atti per demolire e ricostruire. La parte dove ci sono oggi gli artigiani sara’ tutelata e saranno ricreate botteghe per loro”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in diretta sulla sua pagina Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Per la risistemazione della zona di via deiquesta settimana si e’ladei, durera’ 90 giorni. Sara’ valutato il progetto pubblico che sara’ presentato ai cittadini e che tiene conto delle richieste degli stessi residenti. L’sara’ riqualificata dal degrado e ci sara’ un’verde con.” “Dopo questa fase servira’ l’approvazione dell’Assemblea Capitolina e dopo si potra’ partire con glie con gli ultimi atti per demolire e ricostruire. La parte dove ci sono oggi gli artigiani sara’ tutelata e saranno ricreate botteghe per loro”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in diretta sulla sua pagina Facebook.

Advertising

Corriere : RT @Tecno_Corriere: Per riuscire nel loro innovativo intento, i ricercatori si sono serviti di uno speciale scanner per la microtomografia… - Tecno_Corriere : Per riuscire nel loro innovativo intento, i ricercatori si sono serviti di uno speciale scanner per la microtomogra… - avinci_95 : Letto al @Mit il contenuto di una #lettera chiusa dal 1697 (senza aprirla). A renderlo possibile, uno speciale scan… - itsabout_7 : Finalmente dalla finestra aperta entrano dei raggi di sole che mi colpiscono dritto in faccia mentre faccio lezione… - annaperina : RT @IveserVenezia: Una lettera sigillata da 300 anni è stata letta grazie ai raggi X: ecco come (e cosa contiene) -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi aperta Al via lo scavo archeologico del Foro di Cesare ... dal 2019 aperta al pubblico in modo stabile. Grazie all'Accademia di Danimarca per questo ... Tale occasione è gradita per ringraziare la Sindaca Virginia Raggi, la Sovrintendente Maria Vittoria Marini ...

Lockdown a Napoli, il flop dei nuovi divieti: parchi chiusi, piazze no ... sono una decina gli anziani a godersi il sole ormai quasi primaverile: la piazza è aperta, non ci ... Sul Lungomare luccicante con i raggi del sole riflessi dalle poche onde spuntano appena una decina ...

Raggi: aperta conferenza servizi su area via Lucani, poi espropri - RomaDailyNews RomaDailyNews Enel X: inaugurata a Roma la prima stazione di ricarica ultrafast L’amministrazione Raggi non ha mai nascosto l’intenzione di rendere più ... L’obiettivo è l’elettrico per tutti: Volkswagen ha aperto la strada in tal senso, con Id.3, e a breve lancerà sul mercato il ...

Roma, al via scavo Foro di Cesare, Raggi: "Città riserva continue sorprese" Al via le operazioni di scavo archeologico sul lato orientale del Foro di Cesare, nella parte compresa tra via dei Fori Imperiali, la ex via Bonella, la ex via Cremona e l’attuale belvedere sul Foro d ...

... dal 2019al pubblico in modo stabile. Grazie all'Accademia di Danimarca per questo ... Tale occasione è gradita per ringraziare la Sindaca Virginia, la Sovrintendente Maria Vittoria Marini ...... sono una decina gli anziani a godersi il sole ormai quasi primaverile: la piazza è, non ci ... Sul Lungomare luccicante con idel sole riflessi dalle poche onde spuntano appena una decina ...L’amministrazione Raggi non ha mai nascosto l’intenzione di rendere più ... L’obiettivo è l’elettrico per tutti: Volkswagen ha aperto la strada in tal senso, con Id.3, e a breve lancerà sul mercato il ...Al via le operazioni di scavo archeologico sul lato orientale del Foro di Cesare, nella parte compresa tra via dei Fori Imperiali, la ex via Bonella, la ex via Cremona e l’attuale belvedere sul Foro d ...