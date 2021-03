(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Oltredinel bagagliaio della macchina. Due persone arrestate dai carabinieri a(Napoli). Sono finiti in manette per detenzione dia fini di spaccio un 23enne e un 25enne diin Via Curzio Malaparte dai carabinieri della caserma di Monteruscello. I militari li hanno notati vicino all’di uno dei due con il bagagliaio aperto, in sosta in una zona isolata. Quando si sono avvicinati i due hanno provato a fuggire a piedi ma inutilmente. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 42 grammi di cocaina, 22 grammi di marijuana e 500 di hashish in cinque panetti. Nelle tasche anche denaro contante. La, poi ...

anteprima24 : ** #Pozzuoli, mezzo chilo di #Droga in #Auto: #Arrestati due giovani ** - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Oltre mezzo chilo di droga nel bagagliaio dell'auto, due arresti a Monterusciello

POZZUOLI – Sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne e un 25enne di Pozzuoli, arrestati in Via Curzio Malaparte dai Carabinieri della stazione di Monteruscello. I ...
POZZUOLI - Più di mezzo chilo di droga nel bagagliaio dell'auto, arrestati in due. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne e un 25enne di Pozzuoli, arrestati in via Cur ...