L'Italia verso una Pasqua blindata (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Aggiornato venerdì 12 marzo alle ore 10,15. Il Consiglio dei ministri sta per varare le nuove misure anti-Covid con un decreto ma per ora resta l'Rt il valore di riferimento. E nelle regioni dove si registra il peggioramento dei dati automaticamente cambieranno fascia. Rischiano di essere 11 le regioni in rosso mentre Toscana, Umbria, Liguria e Puglia vanno verso l'arancione, resterebbero gialle solo Valle D'Aosta, Sicilia e Calabria mentre la Sardegna dovrebbe rimanere zona bianca. Le decisioni arriveranno oggi ma si va verso una Pasqua blindata con lo stop alla circolazione dal giovedì al martedì successivo, ovvero fino alla scadenza naturale del dpcm. Di fatto anche la 'querelle' sulle chiusure nel weekend viene derubricata proprio per il peggioramento della situazione, anche se con il decreto dovrebbe in ...

