L’Isola che c’è Ma con una contraddizione

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 12 marzo 2021) La Sardegna nella sua storia ha avuto influenze di varie civiltà. Ma la sua posizione distante dal Continente ben più della Sicilia, ne ha determinato peculiarità che non si trovano in altre isole del Mediterraneo. La Sardegna è per dimensione la seconda isola del Mediterraneo. Il suo interno è un piccolo Continente. Prima del boom del turismo di massa, chi in Italia voleva essere punito dall’amministrazione pubblica o forze armate, veniva spedito in Sardegna, nele isolato. La Sardegna prima dell’avvento della televisione era molto differente rispetto ad oggi e agli italiani. Ma anche gli stessi italiani erano diversissimi rispetto ad oggi, e le differenze tra Nord e Sud Italia erano accentuatissime. Le distanze isolavano. La premessa che abbiamo fatto sottolinea come nelci sia un barlume di area no Covid, facilitato dal suo ...