Letta dice sì | «Cerco la verità non l’unanimità» Coro di elogi

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 13 marzo 2021) Un minuto e 19 secondi di video, a mezzogiorno in punto, per dire «Io ci sono». Enricocambia vita un’altra volta, lascia a Parigi le sudate carte e si rituffa nel mare in burrasca del Pd, «il partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda». «Francamente lunedì scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mai candidatura alla guida del Pd. Lo faccio per amore della politica e passione per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.