Lecce-Chievo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Lecce-Chievo sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventottesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire la Serie di risultati utili consecutivi per avvicinarsi alla vetta della classifica; i venenti, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque ed hanno bisogno di ritrovare i successo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 13 marzo; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventottesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire ladi risultati utili consecutivi per avvicinarsi alla vetta della classifica; i venenti, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque ed hanno bisogno di ritrovare i successo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 13 marzo; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

Advertising

LecceCalcio : All’andata con il #Chievo l’ultima vittoria prima del “periodo nero”. Stavolta il #Lecce dovrà fare meglio - - LecceCalcio : I PRECEDENTI – Con il Chievo soprattutto vittorie. E Lanna beffò Amelia nell’ultimo ko del Lecce - - Leccezionaleit : Dermaku, Listkowski e Rodriguez in gruppo. I tre calciatori del Lecce verso il rientro. Non ancora Calderoni, Vigor… - azpuita : New post (Lecce, continuano gli allenamenti in vista del match con il Chievo. Dermaku, Rodriguez, e Listkowski vers… - serieB123 : Serie B, arbitri: Reggina-Monza a Ghersini. Lecce-Chievo: Aureliano -