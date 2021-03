Lazio-Crotone 2-1 all’intervallo: Simy risponde a Milinkovic-Savic, poi Luis Alberto (Di venerdì 12 marzo 2021) Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano, per il primo anticipo della 27a giornata del campionato di Serie A, la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Serse Cosmi, in tribuna causa squalifica. Partono subito forte i biancocelesti che al quarto d’ora di gioco sono già avanti per uno a zero grazie alla rete del serbo Milinkovic Savic. Lo svantaggio, però, non scoraggia i calabresi che al 29? trovano il pari con Simy. Quarto gol nelle ultime tre gare per la punta nigeriana. Passano altri dieci minuti e i biancocelesti si portano nuovamente avanti grazie al gol del fantasista spagnolo Luis Alberto che chiude la prima frazione sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Foto: twitter ufficiale Luis Alberto L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano, per il primo anticipo della 27a giornata del campionato di Serie A, ladi Simone Inzaghi e ildi Serse Cosmi, in tribuna causa squalifica. Partono subito forte i biancocelesti che al quarto d’ora di gioco sono già avanti per uno a zero grazie alla rete del serbo. Lo svantaggio, però, non scoraggia i calabresi che al 29? trovano il pari con. Quarto gol nelle ultime tre gare per la punta nigeriana. Passano altri dieci minuti e i biancocelesti si portano nuovamente avanti grazie al gol del fantasista spagnoloche chiude la prima frazione sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Foto: twitter ufficialeL'articolo proviene da ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio 1-1* Crotone *(Simy 30') #SSFootball - Gazzettino : Lazio-Crotone 2-2 diretta: Simy pareggia dal dischetto al 50' - LALAZIOMIA : Lazio-Crotone, Milinkovic e Luis Alberto non segnavano nella stessa gara da 3 anni - TipsBison : Seria A???? In Play Lazio vs Crotone Lazio 5th Goal?? - mandrrilo : Lazio 2-2 Crotone 50' Simy -