(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 20 novembre 2020 in merito all’avvio del programma di acquisto diautorizzato dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, ha reso noto di aver acquistato dall’1 al 5 marzo 2021, complessivamente 364.696ordinarie al prezzo medio unitario di 2,0492 euro, per un controvalore complessivo di 747.324,50 euro. Al 5 marzo, l’utility emiliana detiene 17.797.609, pari all’1,3680% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano,registra una flessione dello 0,93%, che rispetto alla vigilia si attesta a 2,136 euro.

Advertising

DividendProfit : Iren, operatività su azioni proprie -

Ultime Notizie dalla rete : Iren operatività

Teleborsa

Nel frattempo, a Milano,registra una flessione dell'1,05% e si attesta a 2,07 euro.Anche per Falck Renewables è un esordio, così come, mentre il gruppo Hera è stato incluso per ... 'dimostra che il principio della diversità di genere, integrato nella nostra...