Infortunio Demiral, pessime notizie per Pirlo: svelati i tempi di recupero (Di venerdì 12 marzo 2021) Infortunio Demiral – Dopo l’eliminazione in Champions League, la Juventus è tornata a lavorare già ieri mattina al Training Center. Adesso, tutti gli sforzi, saranno concentrati al recupero in campionato contro l’Inter. Unico obiettivo rimasto, oltre la Coppa Italia, in questa stagione. Un fallimento non centrare il decimo campionato consecutivo, per una squadra come quella bianconera, che ha lasciato in maniera improvvisa e anticipata la massima competizione europea. E non arrivano buone notizie per Andrea Pirlo. Infortunio Demiral, i tempi di recupero Il tecnico, per i prossimi 20 giorni, dovrà rinunciare a Demiral. Il difensore turno infatti ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 12 marzo 2021)– Dopo l’eliminazione in Champions League, la Juventus è tornata a lavorare già ieri mattina al Training Center. Adesso, tutti gli sforzi, saranno concentrati alin campionato contro l’Inter. Unico obiettivo rimasto, oltre la Coppa Italia, in questa stagione. Un fallimento non centrare il decimo campionato consecutivo, per una squadra come quella bianconera, che ha lasciato in maniera improvvisa e anticipata la massima competizione europea. E non arrivano buoneper Andrea, idiIl tecnico, per i prossimi 20 giorni, dovrà rinunciare a. Il difensore turno infatti ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della ...

Advertising

10clarenc3 : @enricomazzoleni @Marco562017 @JPeppp @akajakaajak La mia juve: Sczsesny Cuadrado/Danilo De ligt/demiral chiellini… - DenisDecorte : Juventus, infortunio Demiral: quali partite salterà il difensore via @OneFootball. Leggilo qui: - ansacalciosport : Juventus: tegola Demiral, stop di tre settimane. Infortunio muscolare per il difensore dei bianconeri | #ANSA - CalcioNews24 : Juventus, infortunio Demiral: quali partite salterà il difensore - junews24com : Ultimissime Juve 11 marzo: infortunio per Demiral, parla Elkann -