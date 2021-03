Guendalina Tavassi: ‘Io e Umberto siamo separati in casa da mesi’, cos’è successo (Di venerdì 12 marzo 2021) Attraverso il suo canale instagram, Guendalina ha annunciato di essere separata in casa da mesi con suo marito Umberto: cos’è successo. Un personaggio mediatico amatissimo dal pubblico italiano, Guendalina Tavassi, torna a far parlare di sé. L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello, nel quale si è fatta conoscere per la sua forte personalità e il suo carattere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 marzo 2021) Attraverso il suo canale instagram,ha annunciato di essere separata inda mesi con suo marito. Un personaggio mediatico amatissimo dal pubblico italiano,, torna a far parlare di sé. L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello, nel quale si è fatta conoscere per la sua forte personalità e il suo carattere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati: “Eravamo separati in casa da mesi” - #Guendalina #Tavassi #marito - zazoomblog : Umberto D’Aponte il marito di Guendalina Tavassi dopo l’annuncio della separazione: “Chiedo scusa a lei voglio rico… - StraNotizie : Umberto D’Aponte, il marito di Guendalina Tavassi dopo l’annuncio della separazione: “Chiedo scusa a lei, voglio ri… - mariahsbubble : Uno dei ricordi più belli dell’#Isola. Antonella Elia, Nina Moric, Guendalina Tavassi e Jivago Santinni che esulta… - badgaltwenty : Guendalina Tavassi e Umberto sono separati da mesi per probabili corna di lui questo mi dimostra che non tutto è pe… -