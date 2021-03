GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi andranno a convivere? (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel corso di una recente intervista, sono emerse diverse novità in merito alla relazione di coppia nata all’interno del GF Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Infatti, si vocifera che i due abbiano deciso di andare a convivere, una notizia che, però, sarebbe stata troncata sul nascere dall’ex velino che ha riferito che, lui rimarrà a Roma per restare accanto a suo figlio, mentre lei ha comprato casa a Milano, ma vorrebbe fare qualcosa anche nella capitale. Insomma, la coppietta vivrà il loro amore a distanza, ma, nonostante tutto, appaiono felicissimi e innamoratissimi. Ecco cos’ha dichiarato il modello calabrese. Le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel corso di una recente intervista, sono emerse diverse novità in merito alla relazione di coppia nata all’interno del GF Vip tra. Infatti, si vocifera che i due abbiano deciso di andare a, una notizia che, però, sarebbe stata troncata sul nascere dall’ex velino che ha riferito che, lui rimarrà a Roma per restare accanto a suo figlio, mentre lei ha comprato casa a Milano, ma vorrebbe fare qualcosa anche nella capitale. Insomma, la coppietta vivrà il loro amore a distanza, ma, nonostante tutto, appaiono felicissimi e innamoratissimi. Ecco cos’ha dichiarato il modello calabrese. Le dichiarazioni di...

Advertising

ssl_ele : @mig_sofi - gossipnewitalia : L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si scaglia contro l'ex coinquilino Pierpaolo Pretell… - infoitcultura : Convivenza in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | passi avanti per la coppia del GF Vip? - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi vanno a convivere dopo il GF Vip? Ecco la risposta - Cate__000 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Pierpaolo Pretelli ci spiega perché con Elisabetta Gregoraci non abbia funzionato e quest’ultima reagisce cos… -