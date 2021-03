Enrico Letta Segretario del Pd | scioglie la riserva su Twitter

(Di venerdì 12 marzo 2021), candidatodel Pd dopo il passo indietro di Nicola Zingaretti,lasu, indicato come nuovodel Pd dopo il passo indietro di Nicola Zingaretti,lasudopo aver chiesto 48 ore di tempo per riflettere. La visita al ghetto di Roma e le parole di Liliana Segre Prima di comunicare la sua decisione,ha condiviso un post sul proprio profilo, in visita al ghetto di Roma, ha citato la senatrice a vita Liliana Segre. “Stamani. Prima di decidere. Al Ghetto di Roma, ricordando le parole di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - GiorgioSciara01 : Enrico Letta dice che col suo discorso non vuole unanimità ma verità. Segno che il suo intervento di domenica non s… - discoradioIT : Enrico Letta ha sciolto la riserva @pdnetwork -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Alle 12.30 su Twitterrenderà note le sue intenzioni, dopo le sollecitazioni a candidarsi alla guida del Pd in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. Nel messaggio, a quanto si apprende, saranno ...L'ex premierha deciso che scioglierà via Twitter, oggi alle 12,30, la riserva sull'accettazione dell'incarico di segretari del Pd, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti .in ...Enrico Letta scioglie la riserva, si candiderà come segretario del PD in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti: domenica l’Assemblea Alle 12:00 di quest’oggi, dopo le 48 ore di riflessione ...Se, infine , la crisi apertasi nel Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti dovesse chiudersi con la elezione a segretario di Enrico Letta, che Renzi a suo tempo aveva disarcionato da presidente del ...