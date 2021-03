D’Amato: valore Rt non può essere unico indicatore, va aggiornato (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Credo che il valore Rt andrebbe un po’ aggiornato”. Lo ha detto dall’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, a margine di una conferenza stampa e alla vigilia del doppio passaggio della Regione Lazio da fascia gialla a rossa. “Io spero che si tenga conto di tutti i parametri e non solo dell’Rt, poi come sempre ci rimettiamo alle valutazioni che fara’ il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità”, ha spiegato D’Amato. “Probabilmente varra’ la pena riflettere anche sul valore Rt che forse dovra’ essere un po’ aggiornato. Non puo’ essere l’unico indicatore su cui si determina una scelta di questo tipo”. Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Credo che ilRt andrebbe un po’”. Lo ha detto dall’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio, a margine di una conferenza stampa e alla vigilia del doppio passaggio della Regione Lazio da fascia gialla a rossa. “Io spero che si tenga conto di tutti i parametri e non solo dell’Rt, poi come sempre ci rimettiamo alle valutazioni che fara’ il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità”, ha spiegato. “Probabilmente varra’ la pena riflettere anche sulRt che forse dovra’un po’. Non puo’l’su cui si determina una scelta di questo tipo”.

Agenzia_Ansa : 'Il valore RT nel Lazio è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza… - AntonioSbraga : Dal giallo al rosso senza passare nemmeno per l’arancione: così il Lazio oggi al Ministero della Salute rischia la… - infoitinterno : Covid Lazio 11 marzo, D'Amato: ' Valore RT a 1.3, zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25' - clabellocchi : RT @Agenzia_Ansa: 'Il valore RT nel Lazio è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza è sott… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il valore RT nel Lazio è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza è sott… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato valore Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera