Cittadella-Pisa 2-0 | i granata tornano al successo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il matchvalido per la 28esima giornata di serie B si è concluso con il risultato di 2-0. Unin netto vantaggio che passa così in 5° posizione con 44 punti. Sconfitta pesante per la squadra di D’Angelo che si ritrova al 9° posto con 37 punticome si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia con fasi di studio per entrambe le squadre che si affrontano sulla mediana. All 8’ ilpasssa subito in vantaggio con il gol di Tsadjout. I nerazzurri tentano di reagire mentre igiocano un pressing alto tanto che al 13’ rischiano un altro gol ma ilsi salva con il palo. La gara continua combattuta ma con ilin netta dominanza e dopo alcune ammonizioni ...