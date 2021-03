Base Riformista è con Letta. Alfieri e i dubbi sull’uscita di Zingaretti (Di venerdì 12 marzo 2021) Per amore, solo per amore. In questo caso “della politica e passione per i valori democratici”. Enrico Letta, già leader in pectore del Partito Democratico in un video pubblicato su twitter ha, da fatto, sciolto la riserva. Il passaggio formale sarà comunque domenica all’assemblea dem. Appuntamento per il quale Letta raccomanda di “ascoltare la mia parola e di votare sulla Base delle mie parole. Sapendo che io non cerco l’unità, io cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano”. Nel frattempo, questo pomeriggio il gruppo di Base Riformista si è riunito e, il senatore Alessandro Alfieri, ci ha confermato l’appoggio del gruppo all’ex premier. “Siamo consapevoli della delicatezza della fase che stiamo attraversando – così il senatore – tuttavia ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) Per amore, solo per amore. In questo caso “della politica e passione per i valori democratici”. Enrico, già leader in pectore del Partito Democratico in un video pubblicato su twitter ha, da fatto, sciolto la riserva. Il passaggio formale sarà comunque domenica all’assemblea dem. Appuntamento per il qualeraccomanda di “ascoltare la mia parola e di votare sulladelle mie parole. Sapendo che io non cerco l’unità, io cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano”. Nel frattempo, questo pomeriggio il gruppo disi è riunito e, il senatore Alessandro, ci ha confermato l’appoggio del gruppo all’ex premier. “Siamo consapevoli della delicatezza della fase che stiamo attraversando – così il senatore – tuttavia ...

