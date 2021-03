Xbox Game Pass potrebbe aggiungere Fallout 4 e Skyrim (Di giovedì 11 marzo 2021) Alcune importanti notizie su Xbox Game Pass sono previste per la fine di questa settimana e sembra che alcuni dei più grandi annunci potrebbero essere già stati confermati indirettamente. Il solito affidabile Jeff Grubb di VentureBeat ha suggerito che Microsoft sta pianificando uno streaming in programma per oggi focalizzato sul futuro di Bethesda, appena acquisita, e sulle nuove aggiunte a Xbox Game Pass. Anche se questa rimane una voce, il boss di Microsoft Phil Spencer ha ufficialmente confermato che sentiremo parlare di nuove aggiunte di Bethesda a Game Pass questa settimana. "Avremo altro da condividere sulle prospettive per i nostri team entro la fine dell'anno. Nel frattempo, per festeggiare adeguatamente Bethesda che si unisce ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Alcune importanti notizie susono previste per la fine di questa settimana e sembra che alcuni dei più grandi annunciro essere già stati confermati indirettamente. Il solito affidabile Jeff Grubb di VentureBeat ha suggerito che Microsoft sta pianificando uno streaming in programma per oggi focalizzato sul futuro di Bethesda, appena acquisita, e sulle nuove aggiunte a. Anche se questa rimane una voce, il boss di Microsoft Phil Spencer ha ufficialmente confermato che sentiremo parlare di nuove aggiunte di Bethesda aquesta settimana. "Avremo altro da condividere sulle prospettive per i nostri team entro la fine dell'anno. Nel frattempo, per festeggiare adeguatamente Bethesda che si unisce ...

