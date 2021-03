Tirreno-Adriatico 2021 oggi, Camaiore-Chiusdino. Orari, tv, programma, streaming. Percorso e favoriti (Di giovedì 11 marzo 2021) Quest’oggi, giovedì 11 marzo, la Tirreno-Adriatico 2021, dopo aver proposto una frazione per le ruote veloci del gruppo, cambia Percorso e manda in scena gli scattisti, gli uomini da classiche, ma anche coloro che vorranno puntare alla classifica generale. Di fatti, la seconda frazione con partenza da Camaiore e arrivo a Chiusdino, per 202 km, presenta un arrivo insidioso che lascia spazio a qualsiasi tipo di scenario. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA TAPPA DELLA Tirreno-Adriatico 2021 DALLE ORE 11.30 Orari, TV, programma E streaming La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2021 partirà alle ore ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Quest’, giovedì 11 marzo, la, dopo aver proposto una frazione per le ruote veloci del gruppo, cambiae manda in scena gli scattisti, gli uomini da classiche, ma anche coloro che vorranno puntare alla classifica generale. Di fatti, la seconda frazione con partenza dae arrivo a, per 202 km, presenta un arrivo insidioso che lascia spazio a qualsiasi tipo di scenario. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA TAPPA DELLADALLE ORE 11.30, TV,La seconda tappa dellapartirà alle ore ...

Advertising

giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - infoitsport : Tirreno-Adriatico 2021: le pagelle di oggi. Van Aert sontuoso! Bocciate Alpecin-Fenix e Deceuninck-Quick Step - infoitsport : Ciclismo, Tirreno-Adriatico: imperioso spunto del belga Van Aert a Lido di Camaiore - infoitsport : Tirreno Adriatico 2021: risultati e classifica dopo la tappa 1. Vince Van Aert - infoitsport : VIDEO Tirreno-Adriatico 2021, Wout Van Aert vince la prima tappa in volata -