Svizzera | SI al referendum anti-burqa | “Liberi o omologati?”

"Fermiamo l'estremismo", si legge in rosso su un cartellone raffigurante una donna il cui volto è coperto dal niqab – il velo islamico utilizzato da una minoranza di musulmane – attraverso cui gli occhi – unica cosa in evidenza – appaiono minacciosi. Sembra quasi una di quelle immagini stereotipate che vedono gli ebrei con il 'naso grande'. E invece era solo la propaganda del Comitato Egerking, promosso dalla destra più conservatrice, per convincere a dire Sì al referendum che in Svizzera ha sancito – con una maggioranza del 51,2% di voti favorevoli – il divieto di nascondere il proprio volto in tutti gli spazi pubblici: negozi e luoghi all'aperto, salvo che in quelli di culto. Una generalizzazione – quella effettiva adesso in 26 regioni svizzere – volta a tutelare l'incolumità di tutti. Almeno ufficialmente. "Sei favorevole al divieto delle coperture ...

Giorgiolaporta : Buona domenica e buon voto alla #Svizzera che oggi voterà un #referendum sull’abolizione del #burqa. Mentre da noi… - SusannaCeccardi : In Svizzera, dove i cittadini hanno la fortuna di votare spesso, ha vinto il sì al referendum per il divieto del ve… - fattoquotidiano : Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato coprirsi il volto nei luoghi pubblici - LPincia : RT @SardoneSilvia: ???? LA #SVIZZERA DICE NO AL #BURQA. DIFENDIAMO I NOSTRI VALORI ?? La scelta degli svizzeri al #referendum è un segnale per… - competereEU : ??La #Svizzera approva con #Referendum il primo accordo commerciale basato su criteri ambientali con l'#Indonesia: i… -