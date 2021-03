Rinnovo validità dei documenti di riconoscimento e delle patenti di guida, ancora una proroga (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della situazione straordinaria verificatasi per la pandemia da COVID-19, è stata emanata una serie di disposizioni per limitare gli assembramenti delle persone, tra le quali quella relativa all’accesso negli uffici pubblici. Si sono succedute nel tempo una serie di proroghe negli adempimenti di vario tipo, tra le quali spicca anche il rinvio per rinnovare la validità dei documenti di riconoscimento e delle patenti di guida. Di recente, la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata al 30 aprile 2021 (art. 1, comma 4-quater del D.L. n. 125/2020 conv. in L. n. 159/2020). In particolare, trattasi dei seguenti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della situazione straordinaria verificatasi per la pandemia da COVID-19, è stata emanata una serie di disposizioni per limitare gli assembramentipersone, tra le quali quella relativa all’accesso negli uffici pubblici. Si sono succedute nel tempo una serie di proroghe negli adempimenti di vario tipo, tra le quali spicca anche il rinvio per rinnovare ladeididi. Di recente, laad ogni effetto deidie di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è statata al 30 aprile 2021 (art. 1, comma 4-quater del D.L. n. 125/2020 conv. in L. n. 159/2020). In particolare, trattasi dei seguenti ...

Advertising

Condominiando : Cari amministratori di condominio, meglio specificare in maniera analitica il compenso anche in sede di rinnovo d… - condominio24 : Servizio di pulizia: per la validità della clausola che preveda il rinnovo automatico serve la doppia firma… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo validità Rebus CR7 - Juventus: andare via o ripartire insieme? ... tecniche e di mercato: sulla validità dell'operazione commerciale non ci sono dubbi, ma sul ... "Il rinnovo non è all'ordine del giorno", ha detto Fabio Paratici prima della partita con il Porto, e a ...

Consorzio di bonifica, Rancan (Lega): 'A causa della pandemia necessiario rinviare le elezioni' "Prorogare la validità delle governance dei consorzi di bonifica posticipando la loro elezione a momenti in cui l'... Matteo Rancan , in un'interrogazione a proposito del rinnovo degli organi del ...

Coronavirus: proroga validità patente e abilitazioni guida. Le nuove scadenze LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi ... tecniche e di mercato: sulladell'operazione commerciale non ci sono dubbi, ma sul ... "Ilnon è all'ordine del giorno", ha detto Fabio Paratici prima della partita con il Porto, e a ..."Prorogare ladelle governance dei consorzi di bonifica posticipando la loro elezione a momenti in cui l'... Matteo Rancan , in un'interrogazione a proposito deldegli organi del ...