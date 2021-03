Raggi inaugura ricarica ultrafast con Enel X e VW | “Futuro è qui”

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Inaugurazione con taglio del nastro alla presenza della Sindaca Virginia Raggi per l’Enel X Store di corso Francia, con la prima area di ricarica ultrafast per veicoli elettrici in città. “Il futuro è qui”, dice Raggi, parlando di “una bella collaborazione tra Enel X e Volkswagen Group Italia per il primo punto di ricarica elettrica per veicoli superveloce a Roma“, una novità grazie alla quale “tutti gli utenti possano trovare una ricarica superveloce”, per il proprio mezzo elettrico, aggiunge.