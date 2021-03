Occhio alle multe Covid | la recidiva è una stangata

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 11 marzo 2021) Federico Garau Si moltiplicano i casi di reiterazione di reato, che comportano il raddoppio della sanzione amministrativa prevista Continuano a moltiplicarsi i controlli da parte delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle rigide norme anti-imposte dal governo, così come continuano ad essere staccate le sanzioni previste nei riguardi dei trasgressori. Al momento lecomminate nel caso di una prima trasgressione sono comprese tra un minimo di 400 euro ed un massimo di 3mila euro, come previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento... è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali". In caso di pagamenti effettuati entro ...