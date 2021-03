Maternità surrogata | differenza tra desideri e diritto Il confronto continua

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 marzo 2021) Garantire i diritti ai figli nati con pratiche non consentite in Italia. Riconoscere il “miglior interesse del bambino” non legittima la. Queste, in sintesi, le conclusioni principali cui giunge la Corte Costituzionale con le sentenze appena pubblicate contemporaneamente. Una prima sentenza riguarda la condizione di due bambine nate, con fecondazione eterologa praticata all’estero, da una coppia femminile che aveva condiviso intenzionalmente il progetto e aveva esercitato congiuntamente funzioni genitoriali. L’insorgere di situazioni conflittuali all’interno della coppia aveva portato alla rescissione del legame tra la madre biologica e la madre intenzionale a cui era stato precluso l’esercizio della responsabilità genitoriale. Come la stessa Corte ha affermato, spetta al legislatore individuare il “ragionevole punto di equilibrio ...