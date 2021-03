LIVE – Lazio-Crotone | Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ladi Simonesi prepara ad affrontare ilnell’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma venerdì 12 marzo alle ore 15:00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico. Nella giornata odierna di giovedì 11 marzo il tecnico biancoceleste parlerà al canale tematico prima dell’allenamento di rifinitura del pomeriggio. Le dichiarazioni saranno trasmesse alle 14 suStyle Channel e Radio. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lazio

Sportface.it

Il percorso si svolgerà in modalità digitale e coinvolgerà 480 studenti di 4 Regioni (, Umbria,... ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebooknotizie scuola ...... così allo stadio Bentengodi: cronaca e tabellino [] Verona, Juric: "Milan? Mi piace per scelta giocatori e idee. I nostri arbitri i migliori" Juventus -, Pirlo: "In corsa su tutto, se gli ...(Virgilio Sport) Immobile avrebbe meritato una festa ancora più grande e la presenza dei suoi tifosi, ma la Lazio, a livello anagrafico e non solo, è la Prima Squadra della Capitale; Ciro Immobile è l ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus, news di oggi. Salgono i contagi, venerdì Cdm per le nuove misure. LIVE ...