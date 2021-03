“Legittima la sospensione di un consigliere condannato in primo grado per la legge Severino”: la sentenza della Consulta (Di giovedì 11 marzo 2021) La sospensione di un consigliere regionale condannato in primo grado, come previsto dalla legge Severino, è Legittima e non contrasta dunque con i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo ha deciso la Corte costituzionale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Genova, davanti al quale è stato impugnato il provvedimento di sospensione dalla carica di un consigliere regionale ligure condannato in primo grado per peculato. “Non contrasta con l’articolo 3 del Protocollo addizionale alla Cedu (la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo) sulla tutela del diritto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ladi unregionalein, come previsto dalla, èe non contrasta dunque con i principiCorte europea dei diritti dell’uomo. Lo ha deciso la Corte costituzionale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Genova, davanti al quale è stato impugnato il provvedimento didalla carica di unregionale ligureinper peculato. “Non contrasta con l’articolo 3 del Protocollo addizionale alla Cedu (la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo) sulla tutela del diritto di ...

