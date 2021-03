Intimissimi punta sulla nuova fibra Seta Cotone

(Di giovedì 11 marzo 2021) Per la Primavera/Estate 2021introduce nella collezione maglieria unanaturale e preziosa:Per la Primavera/Estate 2021, seguendo la scia dell’iconico Ultralight with Cashmere, introduce nella collezione maglieria unanaturale e preziosa:. Uno stile semplice, adatto alle occasioni di tutti i giorni e ai giochi di… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Intimissimi punta

Engage

... spazia dal talco al rosa sabbia per arrivare al colore didella stagione, acquamarina. Tanti ... A sostegno della nuova linea di maglieria Seta Cotone,ha predisposto una campagna ...... Breil, Yamamay e; ha inoltre partecipato ad alcuni videoclip musicali dei rapper Will. ... Dayane entra indi piedi : classica concorrente bella da vedere che farà perdere la testa a ...Dopo un controllo, sul telefono dell'uomo i poliziotti hanno trovato qualcosa di sconvolgente. L’uomo puntava la fotocamera del suo cellulare ...Nuova pubblicità Intimissimi su web e stampa per il lancio della nuova linea di maglieria Seta Cotone, parte della collezione Primavera/Estate 2021 ...