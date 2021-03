House of Gucci: Lady gaga e Adam Driver a Milano (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono iniziate le riprese per House of Gucci. La pop star 34enne “A Star is Born” e l’attore 37enne Marriage Story sono stati avvistati mentre giravano le scene del loro prossimo film House of Gucci martedì (9 marzo) in Piemonte, in una valle innevata. Adesso si sono spostati in una Milano ancora in pieno lockdown, si mette in scena un film che sbancherà ai botteghini. Di cosa parla House of Gucci? ‘House of Gucci’, il film di Ridley Scott interpretato da Lady gaga e Adam Driver, che mettono in scena la vita del celebre stilista italiano e quella di sua moglie Patrizia: una giovane donna, arrivista e sfrontata, che nel 1955 commissionerà con molta cura ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono iniziate le riprese perof. La pop star 34enne “A Star is Born” e l’attore 37enne Marriage Story sono stati avvistati mentre giravano le scene del loro prossimo filmofmartedì (9 marzo) in Piemonte, in una valle innevata. Adesso si sono spostati in unaancora in pieno lockdown, si mette in scena un film che sbancherà ai botteghini. Di cosa parlaof? ‘of’, il film di Ridley Scott interpretato da, che mettono in scena la vita del celebre stilista italiano e quella di sua moglie Patrizia: una giovane donna, arrivista e sfrontata, che nel 1955 commissionerà con molta cura ...

