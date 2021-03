Europeo windsurf RS | X | ottime prove di Mattia Camboni e Giorgia Speciale a Vilamoura

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nella terza giornata dell’deiolimpici RS:X maschili e femminili, ottima prova adi(Fiamme Azzurre) che conferma un ottimo stato di forma (2-7-5 i suoi piazzamenti nelle tre), e arriva ad ottenere il secondo posto nella classifica generale, a soli 2 punti dall’olandese Kiran Badloe, campionee mondiale in carica. Bene anche Carlo Ciabatti (ing Club Cagliari), 3-6-18 nelle tre manche, che resta nel gruppo di testa in sesta posizione. Ancora niente da fare per l’altro azzurro Daniele Benedetti (Fiamme Gialle), al 24esimo posto (23-21-26 oggi): “Purtroppo le condizioni non sono le mie. Non riesco a mantenere il passo dei primi con questo vento. Però non mi arrendo, nei prossimi giorni darò ...