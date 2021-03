Covid-19, Ricciardi: “Non mi hanno ascoltato. Ora lockdown di 5/6 settimane” (Di giovedì 11 marzo 2021) Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, è intervenuto al webinar “Obbligati a cresce. Vaccino, come ricominciare”, Nel suo intervento ha toccato numerosi punti, parlando dei numeri dei contagi da Covid-19 in costante aumento. “Se i miei avvertimenti fossero stati ascoltati oggi potremmo vivere normalmente”, ha esordito. Ricciardi infatti aveva proposto a Draghi di imporre 4-5 settimane di lockdown nazionale per contrastare i numeri in ascesa. lockdown che avrebbe dovuto essere accompagnato anche da una strutturata strategia anti-Covid: “Va definita l’area da liberare e poi attivare una campagna di motivazione e mobilitazione per liberarsi dal virus in 5-6 settimane e tornare alla vita normale”, spiega ancora Ricciardi. ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Walter, consulente del Ministero della Salute, è intervenuto al webinar “Obbligati a cresce. Vaccino, come ricominciare”, Nel suo intervento ha toccato numerosi punti, parlando dei numeri dei contagi da-19 in costante aumento. “Se i miei avvertimenti fossero stati ascoltati oggi potremmo vivere normalmente”, ha esordito.infatti aveva proposto a Draghi di imporre 4-5dinazionale per contrastare i numeri in ascesa.che avrebbe dovuto essere accompagnato anche da una strutturata strategia anti-: “Va definita l’area da liberare e poi attivare una campagna di motivazione e mobilitazione per liberarsi dal virus in 5-6e tornare alla vita normale”, spiega ancora. ...

Advertising

Adnkronos : #CovidItalia, @WRicciardi: 'Vaccinazione di massa non ci garantirà normalità' - Agenzia_Ansa : Se si fosse adottata una 'strategia no covid', 'e se le cose si fossero fatte nel modo giusto, la terza ondata l'a… - fattoquotidiano : “La vaccinazione di massa non basterà per tornare alla normalità”: la strategia anti-Covid secondo l’epidemiologo W… - SonSempreIoEh : 'pochi mesi' quanti sono? perchè un conto è se l'immunità dura tipo 6/8 mesi, allora questo vaccino ha un senso, se… - Sntgvn : RT @Adnkronos: #CovidItalia, @WRicciardi: 'Vaccinazione di massa non ci garantirà normalità' -