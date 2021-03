Con la fiducia sul decreto Coni Draghi comprime il dissenso (Di giovedì 11 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Ieri il governo ha posto la fiducia su un decreto non particolarmente ostico da gestire, il decreto sul funzionamento del Coni. Un voto finito con la vittoria plebiscitaria dei sì (214 contro 32 no) e con una lezione di fondo: al governo piace vincere facile, tanto facile che a questo punto vale la pena domandarsi se abbia o meno un senso giocare le partite. Con una maggioranza tanto larga, aver posto la fiducia onde evitare la fatica parlamentare di trovare il punto di equilibrio tra gli emendamenti (alcuni dei quali della stessa maggioranza) appare un gesto non più solamente irrispettoso verso l’equilibrio istituzionale ma di una precisa volontà politica: comprimere il dissenso. Non permettere di giocare la partita. Altro che spirito ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Ieri il governo ha posto lasu unnon particolarmente ostico da gestire, ilsul funzionamento del. Un voto finito con la vittoria plebiscitaria dei sì (214 contro 32 no) e con una lezione di fondo: al governo piace vincere facile, tanto facile che a questo punto vale la pena domandarsi se abbia o meno un senso giocare le partite. Con una maggioranza tanto larga, aver posto laonde evitare la fatica parlamentare di trovare il punto di equilibrio tra gli emendamenti (alcuni dei quali della stessa maggioranza) appare un gesto non più solamente irrispettoso verso l’equilibrio istituzionale ma di una precisa volontà politica:re il. Non permettere di giocare la partita. Altro che spirito ...

