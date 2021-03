Can Yaman per il gran finale di ‘Che Dio Ci Aiuti” questa sera: il saluto al cast e ai fan (Di giovedì 11 marzo 2021) Conto alla rovescia quasi finito per vedere Can Yaman in “Che Dio Ci Aiuti 6”. Infatti il tanto atteso appuntamento rimandato per il Festival di Sanremo, ci sarà nella serata di oggi, giovedì 11 marzo, su RAI 1. Come se la caverà Azzurra, “tentata” da Can Yaman? Come abbiamo anticipato, Can Yaman (che reciterà in italiano!) interpreterà un barman la cui bellezza “tenterà” l’aspirante suora Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi (abbiamo visto nel trailer come la novizia ha reagito, notandolo!). Ora aggiungiamo che la giovane avrà un qui pro quo con Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi). In particolare penserà che le sia vietato avvicinarsi al barista, per vedere se resisterà! Sappiamo da Diana Del Bufalo (Monica) che comunque ce la farà. Per vedere come, non resta che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 11 marzo 2021) Conto alla rovescia quasi finito per vedere Canin “Che Dio Ci6”. Infatti il tanto atteso appuntamento rimandato per il Festival di Sanremo, ci sarà nellata di oggi, giovedì 11 marzo, su RAI 1. Come se la caverà Azzurra, “tentata” da Can? Come abbiamo anticipato, Can(che reciterà in italiano!) interpreterà un barman la cui bellezza “tenterà” l’aspirante suora Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi (abbiamo visto nel trailer come la novizia ha reagito, notandolo!). Ora aggiungiamo che la giovane avrà un qui pro quo con Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi). In particolare penserà che le sia vietato avvicinarsi al barista, per vedere se resisterà! Sappiamo da Diana Del Bufalo (Monica) che comunque ce la farà. Per vedere come, non resta che ...

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - itsava_L1012 : RT @AlbertoFuschi: Can Yaman arriva in convento. Tutto merito di Suor Costanza ?? Valeria Fabrizi #CheDioCiAiuti6 #CheDiociAiuti #cdca6 #Ca… - Giovann02946048 : RT @LeYamanine: ??Ma quanto sei bello #CanYaman dalla tua ig story insieme a #MacellariRoberto ?????? #sandokantheseries @LuxVide @guldemcan @I… -