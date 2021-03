Bimba disabile si fa i bisogni addosso, non la cambiano ‘per Covid’ (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Una bambina disabile, che si era fatta la cacca addosso, non è stata cambiata dal personale preposto perché il regolamento anti-Covid della scuola lo impedirebbe. Almeno questo è quanto riferito telefonicamente alla mamma della bimba nata con una sindrome cromosomica rara che le ha causato, tra le molte cose, una disabilità intellettiva, che è stata costretta ad andare a prendere anticipatamente la figlia a scuola. L’episodio è accaduto all’Istituto comprensivo Marino centro-Scuola primaria Sandro Pertini, alle porte di Roma. “Non ci sono mai stati problemi, tanto è vero che la scuola ha dei cambi per mia figlia- racconta la mamma all’agenzia Dire- ma stavolta ci hanno detto che in questo momento, per via del Covid, non è più possibile cambiarla. Siamo dovuti andare a prenderla, e sarà passata un’ora, perché sia io che il papà eravamo al lavoro. Lo trovo assurdo, adesso andremo a fondo con la questione. Scriveremo al dirigente per avere chiarimenti in merito, ma soprattutto per avere in mano questo ‘nuovo’ regolamento che dicono di avere, anche se io dubito che possa essere scritta nero su bianco una cosa del genere”. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Una bambina disabile, che si era fatta la cacca addosso, non è stata cambiata dal personale preposto perché il regolamento anti-Covid della scuola lo impedirebbe. Almeno questo è quanto riferito telefonicamente alla mamma della bimba nata con una sindrome cromosomica rara che le ha causato, tra le molte cose, una disabilità intellettiva, che è stata costretta ad andare a prendere anticipatamente la figlia a scuola. L’episodio è accaduto all’Istituto comprensivo Marino centro-Scuola primaria Sandro Pertini, alle porte di Roma. “Non ci sono mai stati problemi, tanto è vero che la scuola ha dei cambi per mia figlia- racconta la mamma all’agenzia Dire- ma stavolta ci hanno detto che in questo momento, per via del Covid, non è più possibile cambiarla. Siamo dovuti andare a prenderla, e sarà passata un’ora, perché sia io che il papà eravamo al lavoro. Lo trovo assurdo, adesso andremo a fondo con la questione. Scriveremo al dirigente per avere chiarimenti in merito, ma soprattutto per avere in mano questo ‘nuovo’ regolamento che dicono di avere, anche se io dubito che possa essere scritta nero su bianco una cosa del genere”.

Advertising

veronica_quadri : @giorgio_gori In smart working, disabile, un un figlio in dad con dsa e una bimba di 1 anno. Tutto da sola. Mentre… - Bolero52111253 : @annak65649009 @Antonel01722944 @repubblica Tutto quello che si discosta dalla norma statistica (parlo da madre di… - BruteGanster : RT @campaninimarco: Chiedo se potete condividere e sostenere questa raccolta fondi di questa donna che conosco personalmente che non ha i f… - Tinarossodisera : RT @campaninimarco: Chiedo se potete condividere e sostenere questa raccolta fondi di questa donna che conosco personalmente che non ha i f… - EloOnlus : RT @campaninimarco: Chiedo se potete condividere e sostenere questa raccolta fondi di questa donna che conosco personalmente che non ha i f… -