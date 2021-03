ATP Marsiglia 2021 | Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev ai quarti di finale Il russo affronterà Jannik Sinner

(Di venerdì 12 marzo 2021) Si è definito il quadro dei qualificati aididell’ATP di(Francia). Quattro gli incontri andati in scena quest’oggi, con alcuni grossi calibri in campo. Il n.3 del mondoha rispettato i favori del pronostico e in 1 ora e 12 minuti di gioco ha battuto il bieloEgor Gerasimov (n.76 del ranking) per 6-2 6-4. Una sfida dominata dalche quindinel prossimo turnoe l’incontro si presenta interessante. Missione compiuta anche per il greco(n.5 ATP): l’ellenico ha piegato in due parziali per 6-2 6-3 il padrone di casa Lucas Pouille (n.81 del ranking) e nel prossimo round giocherà contro l’altro ...

Tennis Federer: 'Felice di essere tornato: è stata lunga e dura' 11 ORE FASinner batte Gaston e va ai quarti alldi12 ORE FABordighera. Jannik Sinner supera in due set Hugo Gaston al secondo turno dell'Open 13 Provence. Dopo aver battuto Grégoire Barrère al primo turno del torneo250 in corso a, in Francia, il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera ieri ha vinto contro l'avversario francese, n. 166 della classifica, per 6 - 4 6 - 1 dopo ...Si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Marsiglia (Francia). Quattro gli incontri andati in scena quest’oggi, con alcuni grossi calibri in campo. Il n.3 del mondo ...Domani, non prima delle 15.30/16.00, Jannik Sinner affronterà il russo (n.3 del mondo) Daniil Medvedev nel match valido per i quarti di finale dell'ATP di Marsiglia 2021. L'azzurrino è atteso da una s ...